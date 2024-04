Bij Remco Evenepoel gaat het perfect, maar bij Tom Pidcock slaat het noodlot toe: Brit van Ineos naar het ziekenhuis

Tom Pidcock is nu al de pechvogel van de dag. In tegenstelling tot Remco Evenpoel is zijn verkenning van de tijdrit in de Ronde van het Baskenland niet goed verlopen.

Die individuele tijdrit is de eerste opdracht in de Baskische rittenkoers. Het zet de grote namen aan om zeker vooraf een verkenning te doen. Bij Remco Evenepoel is dat alvast prima gegaan, is te zien op beelden van HLN. De wereldkampioen tijdrijden zal zijn kansen kunnen verdedigen in zijn favoriete discipline.

Dat is niet het geval voor Tom Pidcock. Zijn ploeg Ineos Grenadiers meldt dat de Brit tijdens zijn verkenningstocht ten val is gekomen. De averij is allesinzs al groot genoeg om de renner te laten terugtrekken uit de Ronde van het Baskenland.

OPGAVE TOM PIDCOCK

Een opgave nog voor de koers goed en wel begonnen is dus. Na overleg tussen de ploegdokter en het medische team van de koersorganisatie is Pidcock naar een lokaal ziekenhuis gebracht voor verdere evaluatie. Wordt dus vervolgd.

Tom Pidcock has unfortunately been withdrawn from #Itzulia2024 after crashing during a recon of the TT course.



Following consultation between our Team doctor and the race medical team, Tom has been taken to a local hospital for further evaluation. Updates to follow. pic.twitter.com/CRkz4oLHId — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 1, 2024

Laten we alvast hopen dat het uiteindelijke verdict toch min of meer zal meevallen voor Tom Pidcock. Voor de klassementsman in hem had de Ronde van het Baskenland een goede test geweest en binnenkort staan ook al de Ardennenklassiekers op zijn programma.

ARDENNENKLASSIEKERS OP PROGRAMMA

Het is geweten dat verkenningen van tijdritten ook wel de nodige gevaren inhouden. Het grootste voorbeeld hiervan is uiteraard Chris Froome, die na een zware crash tijden de verkenning van een tijdrit in de Dauphiné nooit meer hetzelfde niveau kon behalen.