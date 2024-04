Een ontgoocheling? Evenepoel moet mede door val al meerdere erkennen in verkeerd rijdende Roglic en wint zeker niet

Zelfs in 'zijn' discipline kan het niet altijd feest zijn voor Remco Evenepoel. Primoz Roglic, die hem in Parijs-Nice nog amper in verlegenheid kon brengen, doet het al beter dan de Belg op de tijdritfiets in het Baskenland.

Remco Evenepoel en verschillende andere grote namen moesten al vroeg van het startpodium rijden voor de tijdrit op de eerste dag in de Ronde van het Baskenland. Kleppers als Geoghegan Hart, Ayuso, Roglic en Vingegaard begonnen er wel al heel vroeg aan.

De 12'50" van Ayuso na de totale afstand van 10 kilometer was de eerste richttijd. Aan het tussenpunt bleek wel al snel dat Roglic 12 seconden sneller dan de Spanjaard onderweg was. Vingegaard kreeg daar al 17 seconden van de Sloveen aan zijn broek.

ROGLIC TREKT LIJN DOOR NA STERKE START

Roglic reed in het slot nog even verkeerd, maar had wel grotendeels de lijn doorgetrokken. Aan de finish was de man van BORA-hansgrohe 18 seconden rapper dan Vingegaard en 19 tellen rapper dan Ayuso. De vraag was dan: wat had Evenepoel in petto?

Het werd een miserabele start voor onze landgenoot, want hij kwam al in de eerste bocht ten val. De opname aan het tussenpunt loog ook in zijn geval niet: 9 seconden in het nadeel ten opzichte van Roglic. Dat kon de wereldkampioen tijdrijden niet meer goedmaken. Integendeel, het finale verschil zou 14 seconden bedragen.

EVENEPOEL VOORLOPIG TWEEDE

Remco Evenepoel heeft dus een voorlopige tweede plaats beet. De uitslag zal nog even niet bekend zijn, omdat nog een heel pak renners aan de aankomst moet passeren. Al is de kans niet groot dat velen van hen de tijden van Evenepoel en/of Roglic zullen kunnen kloppen.