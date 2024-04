Ontspanning of inspanning? Van der Poel pakt weer uit met een heel andere onderneming: "Recuperatiedag met Matje"

Mathieu van der Poel is de man van de indrukwekkende ondernemingen. Of het nu ontspanning of inspanning was, hij heeft er weer een fameuze opzitten.

Dan hebben we het al niet meer over zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen. U weet ondertussen ook dat Van der Poel ondertussen weer op Spaanse bodem vertoeft. De sociale media van offroad-renner Freddy Ovett hebben ons dat maandag geleerd. En er is nog meer dat we via hem te weten komen.

Namelijk dat beide heren in Spanje ook even de loopschoenen hebben aangetrokken. Mathieu van der Poel zet dan wel geen enkele van zijn sportactiviteiten nog op Strava, gelukkig voor de geïnteresseerden doet Freddy Ovett dat wel. Op de Strava-pagina van de Britse Australiër staat hun looptocht.

LOOPTOCHT VAN DER POEL EN OVETT

Dat ook Van der Poel erbij was, maakt Ovett duidelijk in zijn beschrijving van dit soort training. "Recuperatiedag met Matje", noemt hij het. Ze hebben blijkbaar in de omgeving van Dénia een looptocht afgewerkt van 13,5 kilometer. Het afgelegde hoogteverschil bleef beperkt tot 43 meter.

Het was uiteraard niet de bedoeling om té diep te gaan, een dag na de Ronde van Vlaanderen. Al waren ze ook met deze looptocht al even zoet: ze hebben er een uur, 2 minuten en 26 seconden over gedaan. Om maar aan te geven dat niet al hun activiteiten in Spanje een koersfiets vereisen.