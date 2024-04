Richard Plugge is bijzonder geraakt door acties van supporters van Wout van Aert

De algemeen directeur van Visma-Lease a Bike heeft gezien hoezeer de ploeg toch de kopman Wout van Aert nodig heeft in een klassieker als de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse formatie had zijn beste pijlen al ruim voor het einde afgeschoten en dat zijn ze daar niet gewend bij de grote wielerafspraken.

Richard Plugge blikte met een bericht op X terug op de Ronde van Vlaanderen. "Het was een harde koers voor ons", moet de Nederlander toegeven. Langs de andere kant waren er de vele borden met ondersteunende boodschappen voor Wout van Aert langs de kant van de weg.

That was a hard race for us. But heart warming to see all the banners with best wishes for @WoutvanAert from the fans. Thank you all ❤️ https://t.co/yDAz9nK4IA