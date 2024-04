Adrie van der Poel spelde wielerfans de les op Oude Kwaremont: "Had ik maar niets gezegd..."

Zondag was natuurlijk een hoogtepunt voor de familie Van der Poel met een derde zege van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Al was er natuurlijk ook de mindere kant van de medaille op de Oude Kwaremont.

Adrie van der Poel won zelf de Ronde van Vlaanderen in 1986. Zijn zoon Mathieu van der Poel won zondag dus al voor de derde keer het Vlaamse wielermonument. Daarmee is hij nu ook recordhouder met zes anderen.

"Eén keer winnen is speciaal. Twee keer is helemaal bijzonder. Drie keer is….", zegt Adrie van der Poel bij Het Nieuwsblad. Mathieu van der Poel werd ook voor de vijfde keer op rij eerste of tweede in de Ronde.

"Dit moeten we niet normaal gaan vinden, dat is waar", stelde vader Adrie van der Poel. "Dit zijn uitzonderlijke dingen in een carrière van een sportman", ging hij nog verder.

Incident met Mathieu van der Poel op Oude Kwaremont

Maar er was natuurlijk ook het moment op de Oude Kwaremont. Bij de derde passage kreeg Mathieu van der Poel bier en boegeroep over zich heen. Iets waar vader Adrie van der Poel mensen ook op aansprak.

"Had ik maar niets gezegd. Want dan beginnen ze. Maar ik wil alleen maar zeggen: gebruik je verstand", zegt hij. Al stelt hij ook dat de meeste mensen wel gewoon enthousiast en goed supporteren.