Van Hooydonck kijkt vreemd op van uitspraak Evenepoel over Vingegaard

In de Ronde van het Baskenland staan er dit jaar bijzonder veel mooie namen aan de start. Voor Remco Evenepoel is het opnieuw een belangrijke test.

Met onder meer Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Juan Ayuso en Matthias Skejlmose rijden er deze week heel wat mooie namen mee in de Ronde van het Baskenland. Voor Evenepoel een goede test voor de Tour.

Want de Ronde van het Baskenland is naast de Dauphiné de enige test voor Evenepoel voor de Tour. Als Evenepoel Vingegaard wil kloppen, dan is het Baskenland misschien wel de uitgelezen kans voor Evenepoel.

Voor de start van de Ronde van het Baskenland zag Evenepoel Vingegaard dan ook als de grote topfavoriet. "Hij kan ook eens een mindere dag hebben, al is dat nog niet veel gebeurd", zei Evenepoel over Vingegaard.

Fixeert Evenepoel zich op Vingegaard?

Een uitspraak die Nathan Van Hooydonck vreemd vond. "Dan speculeer je vooraf al dat Vingegaard een slechte dag nodig heeft opdat je zou kunnen winnen", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Remco is wereldkampioen geweest, huidig wereldkampioen tijdrijden en wil altijd winnen. Dan moet hij er toch van uit gaan dat hij geen slechte dag van Vingegaard nodig heeft om te winnen?"

"In Parijs-Nice stemde hij zijn koers af op Roglic, wat ook een fout was. Ik kan het me niet voorstellen dat Evenepoel zijn koers niet zal afstemmen op de tweevoudige Tourwinnaar die Tirreno-Adriatico heeft gedomineerd."