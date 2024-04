Wist hij al meer? Vingegaard reageert op vertrek van Zeeman bij Visma-Leasa a Bike

Merijn Zeeman vertrekt na dit seizoen bij Visma-Lease a Bike. Voor onder meer kopman Jonas Vingegaard toch een stevig verlies.

Net voor de start van de derde rit van de Ronde van het Baskenland had Visma-Lease a Bike het nieuws over het vertrek van Merijn Zeeman nog niet officieel bevestigd. Al leek Jonas Vingegaard het toch al te weten.

"Merijn is erg belangrijk voor het team. Hij is al zo lang ik me het kan herinneren een groot onderdeel van het team geweest. Natuurlijk zou het een groot verlies zijn als hij vertrekt", zei hij onder meer bij Sporza.

IJdele hoop van Vingegaard over Zeeman

Voor Vingegaard is Zeeman samen met Richard Plugge, Mathieu Heijboer en Grischa Niermann de vier grote mannen achter de dominantie van het Nederlandse team. "Zij brachten het team tot waar het nu staat."

"We zullen moeten afwachten of de geruchten waar zijn of niet. Als het zo is, dan is het zo. We kunnen zijn beslissing niet veranderen, maar natuurlijk hoop ik dat hij bij het team zal blijven", zei Vingegaard nog.

Het bleek ijdele hoop te zijn, want Zeeman wordt vanaf 1 december Algemeen Directeur bij voetbalclub AZ. Bij Visma-Lease a Bike was Zeeman ploegleider, coach en finaal sportief directeur.