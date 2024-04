Wout van Aert laat van zich horen met een eerste lichtpuntje in zijn revalidatie

Een week na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen heeft Wout van Aert voor het eerst van zich laten horen. Hij deelde op zijn Strava-account een kleine wandeling.

Vorige woensdag ging Wout van Aert bijzonder hard tegen de grond in Dwars door Vlaanderen. Hij brak zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Voor zijn sleutelbeenbreuk ging Van Aert onder het mes.

Sinds enkele dagen is Van Aert ook opnieuw thuis, zondag vierde hij nog Pasen met een etentje. Ook mentaal zou Van Aert al opnieuw vooruit kijken, al is het nog niet zeker in welke koers of wanneer dat zou zijn.

Eerste stap in herstel Van Aert

Want fysiek zal Van Aert ook nog een hele tijd moeten herstellen. Een week na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen komt er wel een eerste positief signaal van Van Aert zelf.

Op zijn Strava-account deelde hij woensdagochtend een wandeling van net geen 4 kilometer, die net geen uur duurde. "Stilstaan is achteruitgaan", schreef de renner van Visma-Lease a Bike erbij.

Van fietsen is wellicht nog een tijdje geen sprake, waardoor de Giro halen toch bijzonder moeilijk wordt. Over exact 31 dagen gaat de Giro van start, dat wordt dus bijzonder krap om te halen.