Is ook de verrijzenis van Wout van Aert ingezet? Paasmaaltijd doet hem nu wel genieten van het leven naast de koers

Pasen is zoals u weet de tijd van verrijzenissen. Die van de wielrenner Wout van Aert vergt nog een lange weg, maar wie weet is die toch al ingezet.

Zijn ploegleiding gaf zondag al te kennen dat ook Wout van Aert naar huis is teruggekeerd na zijn ziekenhuisopname als gevolg van de valpartij in Dwars door Vlaanderen. Dat viel ook af te leiden uit een post van Van Aert zelf op zijn Instagrampagina.

FRIETJES TEN HUIZE VAN AERT

Bij zijn Instagram Stories staat een afbeelding van de paasmaaltijd ten huize Van Aert. Die omvatte twee kommen met frietjes: veel Belgischer wordt zo'n maaltijd niet. Er was ook mayonaise voorzien voor de liefhebbers van sauzen.

Kortom: het was een maaltijd die anders niet op tafel gekomen zou zijn. Misschien wel voor zijn vrouw en kinderen, maar toch zeker niet voor de wielrenner zelf. Een coureur in aanloop naar de belangrijkste afspraken van zijn seizoen zal in die periode zeker op zijn voeding letten.

WOUT VAN AERT MOET REVALIDEREN

Dat hoeft nu even wat minder, op dat vlak kan Wout van Aert zich even laten gaan. Hij kan nu wat genieten van de kleine dingen in het leven, nu dat de komende weken een leven zonder wielerwedstrijden zal zijn. Eerst moet de nodige aandacht gaan naar zijn revalidatie.

Of Van Aert zondag ook naar de Ronde van Vlaanderen gekeken heeft, is niet geweten. Wel vertelde Tiesj Benoot voor de start van de Ronde dat hij wel dacht dat Van Aert voor zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike zou supporteren.