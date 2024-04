Wout van Aert toch opnieuw naar de Tour? Jonas Vingegaard geeft zijn mening

Jonas Vingegaard moet het dit jaar wellicht doen zonder Wout van Aert in de Tour de France. Al kan daar door de zware val in Dwars door Vlaanderen nog verandering in komen.

Nadat hij vijf jaar op rij de Tour reed, wilde Wout van Aert eens iets anders doen. Om de Olympische Spelen optimaal voor te bereiden, wilde Van Aert voor het eerst in zijn carrière eens de Giro rijden.

Na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen staat een deelname aan de Giro wel stevig op de helling voor Van Aert. Vooral de zeven gebroken ribben en een gebroken borstbeen zouden Van Aert kunnen weghouden uit Italië.

Van Aert weer naar de Tour?

Wordt het dan toch weer de Tour voor Van Aert dit jaar? Kopman Jonas Vingegaard zou er alleszins voor open staan, want Van Aert speelde een belangrijke rol in de twee eindzeges van Vingegaard in de Tour.

"Allereerst is het belangrijk dat Wout goed herstelt", zegt Vingegaard bij De Telegraaf. "Hij laat elke keer weer zien dat hij een super sterke helper is. In elk geval zou een fitte Van Aert beter zijn voor de ploeg en mij in de Tour."

"Ik begrijp echter ook dat hij na vijf deelnames op rij nu op voorhand een keer voor de Giro koos. Er is nu veel onzeker, maar zijn gezondheid staat voorop", zegt de Deense kopman nog.