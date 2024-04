🎥 Evenepoel en Vingegaard naar het ziekenhuis na zware val in Ronde van het Baskenland

De vierde etappe in de Ronde van het Baskenland is opgeschrikt door bijzonder zware valpartij. Onder meer Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel waren betrokken.

In de afdaling van de tweede beklimming van de dag ging het stevig mis. Verschillende renners schoven weg vooraan in het peloton en vielen bijzonder zwaar. Vingegaard, Roglic en Evenepoel waren betrokken.

Vooral tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard leek er erg aan toe. De Deen bleef bijzonder lang liggen en werd uiteindelijk ook afgevoerd met een ziekenwagen. De Deen droeg een nekbrace en kreeg extra beademing.

Sleutelbeenbreuk voor Evenepoel?

Ook Belgisch kampioen Remco Evenepoel schoof weg en belandde aan hoge snelheid in de graskant. De Belgische kampioen raakte als bij wonder een boom net niet.

Toen Evenepoel opnieuw overeind kwam, hield hij zijn arm in de houding alsof hij zijn sleutelbeen had gebroken. Evenepoel stapte in de volgwagen en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Leider Primoz Roglic viel ook, maar hij stapte zelf in de volgwagen en stak zijn duim op richting de camera. Ook Belg Steff Cras (TotalEnergies), Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alexander Cepeda (EF Education EasyPost) en Jay Vine (UAE Team Emirates) waren betrokken bij de val.