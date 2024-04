Na het experiment van vorig jaar in Parijs-Roubaix neemt Visma - Lease a Bike stevig besluit over banden

Vorig jaar was er heel wat te doen over het bandenspanningssysteem van Jumbo-Visma. Dit jaar heeft Visma - Lease a Bike opnieuw een andere beslissing genomen. Die is ondertussen toegelicht vanuit de ploeg zelf. De bandendrukregelaar zal eerst nog verder worden getest.

Jumbo-Visma rijdt vorig jaar - net zoals Team DSM - met een systeem dat de bandenspanning kan regelen. Tijdens Parijs-Roubaix werd door Dylan van Baarle, Edoardo Affini en Christophe Laporte getest met het systeem.

Geen bandendrukregelaar voor editie 2024

Voor de editie van 2024 lijkt dat opnieuw van de baan. Bij Visma - Lease a Bike is er geen sprake meer van de bandendrukregelaar van Gravaa KAPS. Nochtans waren ze bij het team wel degelijk tevreden over de resultaten.

"We hebben technische voordelen ervaren en gemerkt dat KASP meer comfort op de fiets biedt. De renners hadden minder last van hun armen na de kasseistroken", is Head of Performance Equipment Jenco Drost duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Geen veringen in Parijs-Roubaix

Toch wordt het systeem dit jaar dus niet gebruikt door de Nederlandse formatie: "Vorig jaar was een goede ervaring en we werken nog samen. We willen het systeem verder ontwikkelen en perfect krijgen voor we het nog in koers gebruiken."

Drost liet verder nog in zijn kaarten kijken over de breedte van de banden voor Parijs-Roubaix. Meer dan waarschijnlijk worden dat bandjes van 32 millimeter. En veringen zullen er niet op de fiets zitten, daar is Drost geen voorstander van.