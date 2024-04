Doet Philipsen een wederdienst voor Van der Poel? Dit zeggen de kopmannen van Alpecin-Deceuninck

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen komt Alpecin-Deceuninck met de nummers één en twee van vorig jaar aan de start in Parijs-Roubaix. Dit jaar gaan ze opnieuw voor de zege.

Het voorjaar van Alpecin-Deceuninck is nu al geslaagd met winst van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en van Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Ook zondag wil het duo van Alpecin-Deceuninck potten breken. Dat deed het vorig jaar al met winst van Van der Poel en een tweede plaats van Philipsen in Roubaix. De twee mogen zondag opnieuw dromen.

Doet Philipsen iets terug voor Van der Poel?

"In deze koers speelt geluk wel altijd een rol. Voorlopig hebben we nog geen pech gehad en hebben we altijd ons plan kunnen volgen", zei Philipsen op een persmoment bij Sporza.

Van der Poel offerde zich in Milaan-Sanremo op voor Philipsen, wil de sprinter nu een wederdienst doen in Parijs-Roubaix? "Uiteraard wil ik dat op een bepaald moment doen. Waarom niet zondag?", stelt Philipsen.

Maar Van der Poel zelf verwacht niet dat Philipsen iets terug doet, dat deed hij vorig jaar al Roubaix. Wat hij in Sanremo deed, was niet om later iets terug te doen. "Het was toen de beste optie en Jasper zou het zelf ook zo gedaan hebben."