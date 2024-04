Gaat Patrick Lefevere zijn excuses aanbieden? Dit zegt hij over monsterboete van de UCI

Patrick Lefevere kreeg onlangs een boete van zo'n 21.000 euro van de UCI voor vrouwonvriendelijke uitspraken. Als hij zijn verontschuldigingen aanbiedt, dan vervalt de boete.

De UCI legde Patrick Lefevere een boete op van 21.000 euro voor vrouwonvriendelijke uitspraken. De Internationale Wielerunie zei toen niet over welke uitspraken het precies ging.

"Ik ben het OCMW niet", zei Lefevere in HLN op de vraag of hij met een vrouwenploeg wilde oprichten. Lefevere zei over sprinter Bennett toen hij terug ging naar BORA-hansgrohe dat "het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog terugkeren naar huis."

Biedt Lefevere excuses aan of betaalt hij boete?

Wat is de stand van zaken nu in de zaak? "We zijn er mee bezig, maar ik heb nog even tijd", vertelde Lefevere aan Het Laatste Nieuws. "Ofwel betaal ik die 21.000 euro en moet ik misschien aan crowdfunding doen ofwel excuseer ik mij."

Lefevere zegt dat hij zich al twee keer geëxcuseerd heeft in mijn column, maar dat is schijnbaar nog niet genoeg voor de UCI. En de CEO van Soudal Quick-Step geeft ook toe dat hij enkele uitspraken beter niet had gedaan.

Al stelt Lefevere wel dat hij de meeste van de uitspraken deed in zijn column. "In een column geldt dichterlijke vrijheid, maar blijkbaar is dat van oude tijden. Mocht mij iemand uitschelden of negatief over mij schrijven in een column, ik zou er nooit op reageren."