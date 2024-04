Nog meer ellende voor Soudal Quick-Step: ook wisselkopman Landa afgevoerd na valpartij

Een dag na de zware valpartij van Remcco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland hebben opnieuw twee renners moeten opgeven na een valpartij. Ook wisselkopman Mikel Landa is gevallen.

Remco Evenepoel brak donderdag bij de valpartij in de Ronde van het Baskenland zijn sleutelbeen en schouderblad. De Belgische kampioen moest uiteraard opgeven, maar de koers gaat een dag later gewoon door.

Soudal Quick-Step mikte dan maar op een goed eindklassement met Mikel Landa, de meesterknecht van Remco Evenepoel. Hij stond door een mindere tijdrit al iets verder, maar toonde in Catalonië al zijn goede benen.

Landa en Gelders geven op na val

Landa kwam vrijdag echter ook zwaar ten val. De Spanjaard viel op zo'n 100 kilometer van de streep en moest afgevoerd worden met een ziekenwagen. Soudal Quick-Step bevestigde later dat Landa zijn sleutelbeen gebroken heeft.

Bij de val was ook de jonge Belg Gil Gelders (21) van Soudal Quick-Step betrokken. Ook hij moest opgeven, maar lijkt enkel schaafwondes te hebben opgelopen. Dat blijkt uit een foto op sociale media.

Na de opgave van Evenepoel, Landa en Gelders is Soudal Quick-Step nog met vier renners over in de Ronde van het Baskenland met James Knox, William Junior Lecerf, Louis Vervaeke en Pieter Serry.