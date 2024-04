Ploegmaat van Evenepoel haalt vernietigend uit naar organisatie Ronde van het Baskenland

Soudal Quick-Step moet de Ronde van het Baskenland verder zetten zonder zijn kopman Remco Evenepoel na zijn zware valpartij. Volgens ploegmaat Louis Vervaeke zijn er fouten gemaakt.

De zware valpartij van donderdag zindert nog na in de Ronde van het Baskenland. Soudal Quick-Step moet nu de focus verleggen naar Mikel Landa nadat kopman Remco Evenepoel moest opgeven met meerdere breuken.

Ploegmaat Louis Vervaeke was er donderdag bij. Volgens hem was de bocht waar Evenepoel viel niet gevaarlijk, al waren er wel oneffenheden op de weg door boomwortels onder het asfalt.

Daardoor werd het rempunt van sommige renners verstoord, waardoor ze hun fiets niet meer onder controle hadden en uit de bocht vlogen. Maar vooral de omgeving na de bocht was bijzonder gevaarlijk.

Vervaeke verwijst naar Lambrecht

"De omgeving was vooral enorm gevaarlijk, vooral door de rotsblokken, bomen en die betonnen greppel", zegt Vervaeke bij HLN. "Bjorg Lambrecht heeft het leven gelaten bij een val op zo'n betonnen duiker (in 2019 in de Ronde van Polen, nvdr.)."

Volgens Vervaeke moet er dan ook veel meer bewustzijn zijn bij de gevaren van obstakels naast het parcours. "Als zo'n zaken anno 2024 niet beschermd kunnen worden, zijn er volgens mij omtrent veiligheid wel heel grote fouten gemaakt", haalt hij uit naar de organisatie.