Remco Evenepoel onderweg naar België: dit staat hem de komende uren te wachten

Remco Evenepoel is na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland op weg naar België. Hij trekt onmiddelijk naar het ziekenhuis van Herentals.

Na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland werd in een ziekenhuis in Spanje een sleutelbeenbreuk en een breuk in het schouderblad vastgesteld bij Remco Evenepoel. Hij verliet het ziekenhuis wel snel.

Evenepoel en Soudal Quick-Step kozen ervoor om geen operatie te ondergaan in Spanje, maar wel in België. "Hij is nu comfortabel in zijn eigen wagen onderweg naar België", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza.

In het ziekenhuis van Herentals, waar onder meer ook Wout van Aert werd geopereerd na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen, zal Evenepoel verder onderzocht worden. Zaterdagvoormiddag wordt Evenepoel dan geopereerd.

Geen Ardennenklassiekers, Tour niet in gevaar

Op korte termijn ziet Evenepoel de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik verdwijnen van zijn programma. Toch twee doelen van de Belgische kampioen. "Natuurlijk is Remco ontgoocheld dat die wegvallen", stelt Lodewyck.

Daarna zou Evenepoel wat rust nemen met het oog op de Dauphiné begin juni en de Tour die eind juni begint. "Nu moet Remco eerst goed herstellen en eventjes rust nemen. De Tour komt normaal niet in gevaar."