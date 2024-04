Visma-Lease a Bike zet wielerfans op hun plaats na kritiek over chicane in Parijs-Roubaix

De chicane in Parijs-Roubaix doet heel wat stof opwaaien in het peloton. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze wel grote voorstander.

Onder meer Mathieu van der Poel gaf al stevig wat kritiek op de chicane net voor het Bos van Wallers. De wereldkampioen reageerde op zijn sociale media met: "Is dit een grap?" Hij is dus geen fan.

Bij Visma-Lease a Bike zijn de reacties wel positief. "Goed gedaan, Adam Hansen (voorzitter van rennersvakbond CPA, nvdr.)! Samen brengen we de veiligheid van onze sport naar een hoger niveau", zei CEO Richard Plugge.

Van Baarle en Jorgenson voorstander

Ook Matteo Jorgenson, de winnaar van Dwars door Vlaanderen, is voorstander. "Is dit wat de fans willen zien?", schreef Jorgenson bij een foto van Mitchell Docker. Hij ging in 2016 hard tegen de grond in het Bos van Wallers.

"Renners die compleet onder het bloed zitten nadat ze met hun gezicht over scherpe kasseien glijden aan 80 kilometer per uur? Dan verkies ik altijd enkele bochten en wat uitschuivers op de stoep", stelde de Amerikaan nog.

Ook de winnaar van 2022, de Nederlandse kampioen Dylan van Baarle, is voorstander van de chicane. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze dus duidelijk voorstander van de aanpassing voor het Bos van Wallers.