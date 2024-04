Cruciale pion zegt waarom hij samenwerking met Van Aert en Visma-Lease a Bike beëindigt en pakt uit met belofte

De samenwerking met Wout van Aert en Visma-Lease a Bike loopt stilaan ten einde. In het najaar van 2024 zwaait Merijn Zeeman af bij de wielerploeg om zich op het voetbal te smijten bij AZ Alkmaar. Na zijn eerste initiële reactie reageert Zeeman nu ook in een filmpje op YouTube.

"In essentie is het zo dat ik twaalf jaar lang dit werk doe", zegt Zeeman op het kanaal van zijn huidige werkgever. "Het is een hele intensieve periode geweest waarin ik bij wijze van spreke dag en nacht voor het team heb gewerkt. We hebben het samen gedaan, met hoogte-en dieptepunten." Vooral hoogtepunten dan toch.

"Het levert veel op, maar het kost ook veel. Ik begon deze winter te merken dat ik dacht: kan ik dit nog jaren blijven doen? Ik merkte dat de energie soms wat minder werd. En dat ik nieuwsgierig werd naar op een andere plek iets te kunnen opbouwen met talentvolle mensen." Die nieuwsgierigheid geeft nu de doorslag.

EEN TROTSE ZEEMAN

"Dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om deze prachtige ploeg te verlaten. Waar ik het meest trots op ben, is de betrokkenheid van iedereen in de ploeg. Dat vind ik het mooiste." Er zijn zeker nog wel zaken waar Zeeman naar uitkijkt, zoals één van zijn laatste hoogtestages die er binnenkort aankomt.

"Voetballers gaan niet op hoogtestage. Binnen een paar weken ben ik op de Sierra Nevada. Daar heb ik nog steeds enorm veel plezier in." De man die bij Visma de sportieve lijnen uitzet, komt nog met een belofte. "Ik ga tot de allerlaatste snik alles geven. Ik ben nu nog sportief directeur, vanaf oktober ben ik supporter."

ADERLATING VOOR VAN AERT

Het is duidelijk dat het een emotionele beslissing is die hij heeft genomen. "Deze ploeg zit heel diep in mijn hart en dat zal altijd zo blijven." Op sportief vlak betekent het voor Visma-Lease a Bike sowieso een aderlating, en dus ook voor Wout van Aert.