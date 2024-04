Mathieu van der Poel verschaft volledige duidelijkheid over geslaagde 1 aprilgrap

Best toch altijd uitkijken voor aprilgrappen. Ook bij activiteiten van Mathieu der Poel, klaarblijkelijk. Al is hij zelf er zo niet de man naar om met die aprilvissen uit te pakken.

Eén van zijn beste maatjes is dat wél. Na de Ronde van Vlaanderen vloog Mathieu van der Poel 's avonds nog naar Spanje en daar zocht hij het gezelschap op van offroad-renner Freddy Ovett. Die postte één en ander op Strava, waardoor de buitenwereld goed op de hoogte kon blijven van hun frapatsen.

Zo dachten we toch. Ook Wielerkracht berichtte over een looptocht van Ovett en Van der Poel. De Australiër had immers 'recuperatiedag met Matje' erbij geschreven. "Dat verhaal van het hardlopen daags na de Ronde van Vlaanderen kllopt niet", onthult Van der Poel op zijn persbabbel in aanloop naar Parijs-Roubaix.

OVETT GAAT LOPEN ZONDER VAN DER POEL

Daar sta je dan. Voor alle duidelijkheid: het bericht over hun trainingstocht op de fiets klopte dan weer wél. "Freddy en ik zijn samen gaan fietsen. Hij is daarna ook nog gaan lopen, ik niet", verduidelijkt Van der Poel. "Het was een 1 aprilgrap van Freddy." Toegegeven, we doen er onze hoed voor af, meneer Ovett.

Van der Poel zelf is er niet de persoon naar die op de loer ligt om mensen beet te nemen. "Ik ben zelf geen fan van 1 aprilgrappen, maar tot dusver heeft niemand me er naar gevraagd, dus jah..."