Quinten Hermans neemt na fantastisch gloriemoment ernstige beslissing en denkt al aan klassiekers in België

Het is niet omdat je een fantastisch gloriemoment beleeft dat er niets kan mislopen. Quinten Hermans kiest eieren voor zijn geld en stapt uit de Ronde van het Baskenland.

Er staat een DSN achter zijn naam. Hermans zou dus niet meer van start gaan in de slotetappe. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft van dichtbij de gevaren in de Ronde van het Baskenland kunnen aanschouwen, want ook hij was donderdag betrokken bij die massale valpartij. Gelukkig kwam Hermans er wel nog goed van af.

Dit in tegenstelling tot mannen als Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel. Een dag eerder was Hermans zelf nog aan het feest: hij zette heel knap de groepssprint naar zijn hand in de etappe naar Altsasu. Een opsteker van formaat voor Hermans die toch wel een moeilijk 2023 kende, maar nu dus weer aan de oppervlakte komt.

QUINTEN HERMANS NEEMT GEEN RISICO'S

Hermans zou er nu dus voor kiezen om geen risico's meer te nemen in het Baskenland. Dat besluit neemt hij dan ongetwijfeld met de Ardennenklassiekers in het achterhoofd en dan zeker de wedstrijden in België. In principe rijdt Hermans de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik.

Er komen dus drukke tijden voor hem aan. Het is zeker en vast terecht dat de 28-jarige Belg met deze wielerafspraken rekening houdt. In het verleden was hij al eens knap tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Het zou uiteraard prachtig zijn moest hij binnenkort in Hoei of in Luik opnieuw een gelijkaardig resultaat kunnen neerzetten.