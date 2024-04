Alpecin-Deceuninck legt critici opnieuw het zwijgen op na Parijs-Roubaix

Wat een seizoen voor Alpecin-Deceuninck. De ploeg van de broers Roodhooft won na Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen nu ook Milaan-Sanremo.

In februari won Axel Laurence al een rit in de Ster van Bessèges voor Alpecin-Deceuninck, maar toch was het opnieuw wachten tot Tirreno-Adriatico voor Jasper Philipsen en daarna Mathieu van der Poel de ploeg op gang trokken.

Met Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne, de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en nu Parijs-Roubaix is Alpecin-Deceuninck de ploeg van het voorjaar aan het worden.

Alpecin-Deceuninck meer dan Van der Poel en Philipsen

In de Ronde van Vlaanderen toonde de ploeg al dat ze bijzonder goed was, in Parijs-Roubaix deed het daar nog een schepje bovenop. Met drie renners in de top zes kan manager Philip Roodhooft niet anders dan tevreden zijn.

Stijgt de ploeg boven zichzelf uit door Van der Poel? "Het klopt wel dat de renners meer moraal krijgen door Van der Poel of Philipsen, maar ze zijn ook voorbereid en getraind om op dit moment goed te zijn", zei hij bij Wielerflits.

"Het seizoen komt altijd wel traag op gang, maar dat blijkt nu toch al twee jaar te werken voor ons. En dan is ook iedereen echt goed op het moment dat het moet", zei Roodhooft nog.