Patrick Lefevere heeft slecht nieuws net voor Parijs-Roubaix

Met Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Tim Merlier, Gianni Moscon, Casper Pedersen, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe wil Soudal Quick-Step zijn voorjaar te redden in Parijs-Roubaix.

Dat zal dus zonder Patrick Lefevere zijn, dat liet hij zelf weten op zijn sociale media. "Geen Parijs-Roubaix voor mij door ziekte. Voor het eerst in meer dan 40 jaar. Veel succes, jongens", schreef Lefevere.

Voor de grote baas van Soudal Quick-Step is Parijs-Roubaix normaal gezien de hoogdag van het jaar. Zijn ploeg was er ook vaak aan het feest met onder meer Tom Boonen, Niki Terpstra en Philippe Gilbert.

"’s Ochtends doe ik mijn beste kostuum aan. Ik heb altijd de gewoonte gehad om mij ‘op te kleden’ voor de Ronde en Roubaix, ook vroeger toen ik nog als ploegleider in de koers zat", zei Lefevere daar enkele jaren geleden over bij Het Nieuwsblad.

Lefevere stond altijd op dezelfde plaats. "De lokale supporters weten dat ondertussen en houden mijn plaats vrij. C’est la place de mr. Lefevere. Vaak krijg ik ook nog iets te eten van hen."

Due to illness no Paris-Roubaix for me🥶. First time in more than 40 years. Good luck 🤞 boys @soudalquickstep