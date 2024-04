Peeters ziet opvallende verklaring voor mindere prestaties Soudal Quick-Step: "Ik zeg het niet graag"

Soudal Quick-Step doet het in de klassiekers op woensdag meestal goed, maar op zondag is het vaak ver zoeken naar de ploeg van Patrick Lefevere. Ploegleider Wilfried Peeters heeft daar een verklaring voor.

Straks in Parijs-Roubaix is Tim Merlier misschien wel de beste kans van Soudal Quick-Step op een goede uitslag. De sprinter won al Nokere Koerse en de Scheldeprijs en werd ook tweede in de Classic Brugge-De Panne.

Bij Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe loopt het niet zoals verwacht. De kopmannen voor de klassiekers op zondag konden nog niet overtuigen. Ploegleider Wilfried Peeters heeft er een verklaring voor.

Peeters ziet Soudal Quick-Step trouwen en bouwen

"Ze staan anders in het vak, zitten in een andere fase van hun leven", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik had het er onlangs nog over met Patrick: trouwen en bouwen. Dat is zo’n wijsheid van het wielrennen."

Volgens Peeters wordt een renner daar niet beter van. Hij maakte het zelf mee in 1992 toen hij een huis bouwde. Het werd uiteindelijk het slechtste jaar uit zijn carrière als renner.

"Ik zeg het niet graag, maar wie bouwt er op dit moment? Yves Lampaert. De tijden zijn veel veranderd, maar dat brengt altijd een sleur mee", stelt Peeters nog.