De Wolf over duel Van der Poel-Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik: "Zal een minuut zijn"

Mathieu van der Poel reed de concurrentie in Parijs-Roubaix opnieuw aan flarden. Kan hij dat straks ook in Luik-Bastenaken-Luik tegen Tadej Pogacar?

Na zijn triomftochten in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is Mathieu van der Poel nog niet aan rust toe. De wereldkampioen rijdt ook nog de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

De Amstel won Van der Poel al in 2019 na een fenomenale inhaalrace. In 2020 reed Van der Poel al één keer, de Nederlander werd toen zesde. Daarna kwam hij niet meer aan de start in het Waalse monument.

Van der Poel vs. Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik

Met Tadej Pogacar krijgt Van der Poel voor het eerst dit voorjaar eens echt concurrentie. Dirk De Wolf denkt dat de wereldkampioen niet zal meespelen voor winst. "Hij gaat er zijn in Luik, maar als tweede viool", zegt hij bij Café Koers.

"In de Amstel Gold Race staat hij op één, maar de week erop niet. Van der Poel gaat zoals Quinten Hermans twee jaar geleden voor een tweede plek sprinten. Op anderhalve minuut van Pogacar", zegt De Wolf.

"Als Pogacar op La Redoute of Roche-aux-Faucons van beneden tot boven vol gas doorrijdt, is Mathieu op de top één minuut achter. Simpel. Pogacar is zich nu piekfijn aan het voorbereiden", stelt hij nog.