Remco Evenepoel kreeg mooie verrassing van vrouw Oumi na operatie

Remco Evenepoel werd zaterdag geopereerd in het ziekenhuis in Herentals. Zijn vrouw Oumi deelde enkele beelden van de dag nadien op haar sociale media.

Remco Evenepoel was een van de slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen brak zijn sleutelbeen en schouderblad, waarvoor hij zaterdag onder het mes ging.

Soudal Quick-Step deelde zondagavond dat die operatie zonder complicaties was verlopen en Evenepoel het ziekenhuis van Herentals al had mogen verlaten. Voor Evenepoel is het herstel ondertussen begonnen.

Evenepoel verrast door Oumi

Zijn vrouw Oumi deelde maandag nog enkele beelden van in het ziekenhuis. Zo werd Evenepoel getrakteerd op enkele koffiekoeken. "Een blij kindje na de operatie", schreef ze bij een foto.

Voor Evenepoel betekende zijn val in de Ronde van het Baskenland meteen het einde van zijn voorjaar. Geen Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik dus voor de Belgische kampioen.

De Tour de France zou voor Evenepoel wel niet in het gedrang komen. Die gaat op 29 juni van start in het Italiaanse Firenze. Voor de 24-jarige Evenepoel wordt het zijn debuut in de Tour.