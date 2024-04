Baart dit zorgen? Meer duidelijkheid over revalidatie van Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard was een van de grote slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen ligt nog altijd in het ziekenhuis in Spanje.

Met een gebroken sleutelbeen, enkele gebroken ribben, een gekneusde long en een klaplong was Jonas Vingegaard een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Bij Vingegaard werden er ook interne bloedingen vastgesteld, waardoor de Deen vorig weekend nog op intensieve zorgen verbleef. Volgens het Spaanse Marca is Vingegaard nu eindelijk geopereerd aan zijn klaplong. Door de interne bloedingen zou de ingreep wat langer op zich hebben laten wachten. Vingegaard zou ook nog altijd in het ziekenhuis zijn in Spanje, waar hij vooral nog een tijdje moet verblijven ter controle. Van Hooydonck kreeg update van vrouw Vingegaard De vrouw van Nathan Van Hooydonck had al contact met de vrouw van Vingegaard. "Hij bekijkt het net als Wout dag per dag", zei Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "Ik zei al tegen m’n vrouw dat ik er eigenlijk naartoe zou willen om te kijken hoe het met hem gaat. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt over hoe zijn herstel verloopt", stelde Van Hooydonck nog.