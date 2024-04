Bij Alpecin - Deceuninck snappen ze het ook: dit zal moeten gebeuren

Het is me het voorjaar van Alpecin - Deceuninck wel. Jasper Philipsen won Milaan - Sanremo, terwijl Mathieu van der Poel zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix naar zijn hand wist te zetten. Philipsen mocht zelfs opnieuw mee op het podium in Roubaix. Wat gaat de toekomst brengen?

Sterke man Philip Roodhooft beseft dat er een budgetverhoging zal moeten komen op termijn om de resultaten die er nu zijn ook te kunnen blijven produceren. Want er zijn wereldtoppers die duur zijn én er moet omkadering komen.

"Structureel worden we elk jaar beter. In principe wordt dat dan elk jaar duurder. Dat is een logisch gevolg in de wielersport. In het voetbal kan je succes verkopen, bij ons kan dat niet. Al is het samenhouden van de ploeg een meerwaarde gebleken en dat proberen we te blijven doen."

"Op termijn zal het budget zeker omhoog moeten, ja. Het is voor iedereen duidelijk dat Canyon geholpen heeft bij de verlenging van Mathieu. Andere dingen zijn aan de gang", laat Roodhooft toch enigszins in zijn kaarten kijken.

Vertrouwen in de toekomst

"We hebben met onze partners overeenkomsten waar we blij mee zijn en zij zijn zeer blij met wat wij doen. We hebben vertrouwen dat we er uitkomen voor onze toekomst", aldus nog de sterke man van Alpecin - Deceuninck.

De komende weken, maanden of jaren zal moeten blijken in hoeverre ze extra geld kunnen vrijmaken om ook de komende jaren er te staan in het wielerpeloton. Aan de broertjes Roodhooft zal het in ieder geval niet liggen.