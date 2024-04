Brute pech: hij wilde Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit voorjaar de loef afsteken, maar ...

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is niet het voorjaar van Neilson Powless. Hij zal er ook in de Ardennenklassiekers niet bij zijn in 2024. En dat ondanks de steile ambities die hij bij de start van het jaar nog had uitgesproken. Soms mag het gewoon simpelweg niet zijn, zo blijkt.

Neilson Powless had vorig jaar al van zich laten spreken met een derde plek in Dwars door Vlaanderen en een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor het voorjaar van 2024 kwam hij dan ook met steile ambities.

De 27-jarige Amerikaan van EF Education-EasyPost voelde dat hij het gat met Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan het dichten was. In het nieuwe voorjaar wilde hij dus een klassieker winnen en dat had hij ook uitgesproken.

Na een valpartij in O Gran Camiño ging het echter van kwaad naar erger. Hij moest opgeven met kniepijn in de Tirreno Adriatico en moest ook het Vlaams voorjaar aan zich laten voorbijgaan. Daarna waren er even tekenen van beterschap.

Geen Ardennenklassiekers voor Powless

Doordat hij de voorbije weken kon trainen, leek hij alsnog klaar te zijn om op z'n minst de Ardennenklassiekers te rijden. Maar die zullen nu ook niet gereden worden, want hij is nog niet helemaal fit klaarblijkelijk.

Het Nieuwsblad geeft aan dat de Amerikaan ook de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race aan zich zal laten passeren. Daarmee is het een annus horribilis geworden voor Neilson Powless. Hij kan zo ook Healy niet bijstaan in belangrijke races.