Roodhooft ziet één voorwaarde om Van der Poel ook in Luik-Bastenaken-Luik te laten schitteren

Twee op drie scoorde Mathieu van der Poel al in de monumenten dit voorjaar. Kan de wereldkampioen het ook in Luik-Bastenaken-Luik?

Nu de kasseiklassiekers achter ons liggen, gaat de blik richting de Ardennen. Mathieu van der Poel gaat er dit jaar ook vol voor en wil zondag voor de tweede keer de Amstel Gold Race winnen, na 2019.

Daarna staat Van der Poel ook aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, een koers die met 4.100 hoogtemeters eigenlijk op het lijf geschreven is van de klimmers. Kan de wereldkampioen daar ook toeslaan?

Roodhooft ziet mogelijkheden voor Van der Poel

Volgens Ploegleider Christoph Roodhooft wordt het een uitdaging. "Ik vind het voor ons moeilijker om vooraf een plan op te maken waarbij we 100 procent kunnen uitgaan van onszelf", zegt hij bij Sporza.

In Luik-Bastenaken-Luik is er natuurlijk dat andere type parcours, maar ook de tegenstand is anders. En vooral een stuk lichter dan Van der Poel. Onder meer Tadej Pogacar staat ook aan de start in Luik.

Toch ziet Roodhooft ook kansen voor Van der Poel. "De Mathieu van het laatste uur in Roubaix was een stuk beter dan die in Vlaanderen. Als die trend zich nog even doorzet, dan denk ik dat er heel veel mogelijk is."