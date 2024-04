Van Hooydonck ziet twee problemen voor Van der Poel om Luik-Bastenaken-Luik te winnen

Mathieu van der Poel won dit seizoen al twee van de drie monumenten, kan daar nog een derde bijkomen? Nathan Van Hooydonck ziet een probleem voor de wereldkampioen

In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was Mathieu van der Poel een klasse sterker dan de concurrentie, in Milaan-Sanremo hielp de wereldkampioen zijn ploegmaat Jasper Philipsen aan de zege.

Van der Poel rijdt dit voorjaar nog de twee koersen met de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Die eerste koers won hij al in 2019, in Luik-Bastenaken-Luik werd Van der Poel bij zijn enige deelname zesde.

Van der Poel vs Pogacar in Luik

In Luik-Bastenaken-Luik komt Van der Poel wel tegenover een frisse Pogacar te staan, die zich aan het voorbereiden is op de Giro. Nathan Van Hooydonck denkt dan ook niet dat Van der Poel in Luik kan winnen.

"Ook al zal het in Luik nog maar zijn zevende koersdag zijn, die piek zal dan in principe toch al achter hem liggen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En Van Hooydonck ziet ook hoe de afwezigheid van Evenepoel een rol zal spelen.

"Eén tegen één tegen Pogacar is het gewoon heel moeilijk. Maar als Evenepoel erbij was geweest, of een goede Roglic, dan had hij een bondgenoot gehad." Die bondgenoot had Pogacar kunnen terughalen, nu zal de Sloveen wellicht wegrijden.