Wielerwereld in rouw: 34-jarige renner komt om het leven

Kent u Alexey Tsatevich nog? De gewezen wielerprof van Katuscha is op 34-jarige leeftijd overleden. De omstandigheden en de doodsoorzaak zijn tot op heden nog niet bekend gemaakt vanuit Rusland.

Alexey Tsatevich is op 34-jarige leeftijd overleden. De gewezen wielerprof was van 2012 tot 2017 in het elitepeloton te vinden, telkens voor Russische ploegen. Hij was vooral een trouwe luitenant van Katusha in de jaren '10.

Het laatste jaar van zijn carrière in 2017 reed hij voor Gasprom-Rusvelo, een categorie lager dan het World Tour-niveau. Daar werd zijn contract ook niet verlengd en dus stopte hij op het einde van 2017 met koersen op professioneel niveau.

La Volta Ciclista a Catalunya mostra el seu condol per la mort d'Alexey Tsatevich, vencedor d'etapa a Barcelona en l'edició de 2016. pic.twitter.com/aASN5vstFO — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) April 9, 2024

Verschillende bronnen in Rusland meldden dat de 34-jarige gewezen wielerprof nu is overleden. Dat wordt ook bevestigd vanuit verschillende andere Europese media. De doodsoorzaak is nog niet geweten of naar buiten gebracht.

Voornaamste overwinning in Le Samyn 2013

De voornaamste overwinning van de Rus is misschien wel de semiklassieker Le Samyn uit 2013. en een rit in de Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca. Ook een etappe in de Ronde van Catalonië van 2016 staat op zijn erelijst.

In 2011 was hij Russisch kampioen in het criteriumrijden. Hij werd ooit een keertje zevende in Gent-Wevelgem en tiende in de Brabantse Pijl. We willen vrienden, familie en kennissen van Alexey Tsatevich veel sterkte wensen in moeilijke dagen.