Coach legt het uit na zware ziekte en valpartijen van Belgisch goudhaantje

Het voorjaar van Arnaud De Lie leek nergens naar. Door verschillende valpartijen moest hij uiteindelijk forfait geven voor de ene koers na de andere. Ondertussen is er wel meer duidelijkheid over zijn toekomst.

Arnaud De Lie zal eind april weer in competitie treden in de Famenne-Ardenne Classic. Die koers won hij - letterlijk - vorig jaar op één been. Hij schoot uit zijn klikpedaal in de sprint, maar wist alsnog door te zetten tot op de streep.

Door verschillende valpartijen werd hij de voorbije weken uit koers gehouden. Daarna bleek dat hij bovendien ook nog eens de ziekte van Lyme heeft. Ondertussen lijkt hij echter opnieuw helemaal klaar voor de strijd.

"Arnaud werd donderdag medisch goedgekeurd na nieuwe tests waaruit bleek dat de symptomen van zijn ziekte afgenomen zijn. De ziekte werd op tijd onder controle gebracht en gehouden", is zijn coach Gaëtan Bille duidelijk bij Sporza.

Licht aan het einde van de tunnel

"De ziekte kent verschillende stadia. In Arnauds geval werd ze op tijd ontdekt en werkte de behandeling. Hij zal dus in acceptabele vorm naar de Famenne-Ardenne Classic komen. Optimaal zal hij nog niet zijn, maar veel kilometers heeft hij niet nodig om weer op zijn goede niveau te komen."

Een duidelijke programma zal volgens Bille pas na de eerste koersen van Arnaud De Lie worden gemaakt. De 22-jarige klasbak was klaar voor een fantastisch voorjaar, maar wil nu dus mikken op andere doelen.