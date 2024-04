Tom Boonen waarschuwt Mathieu van der Poel: "Dit is een uitzonderlijke kans"

Mathieu van der Poel won al drie verschillende monumenten, in totaal staan er zes op zijn teller. Tom Boonen ziet een unieke kans om dit jaar ook in Luik-Bastenaken-Luik toe te slaan.

Eén keer Milaan-Sanremo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix. Dat is de indrukwekkende erelijst van Mathieu van der Poel in de monumenten. Over zo'n tien dagen wil hij ook Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schrijven.

In het speciale seizoen 2020, toen Luik-Bastenaken-Luik in het najaar werd gereden, werd Van der Poel al eens zesde. Tom Boonen gelooft dan ook in de kansen van de wereldkampioen.

Unieke kans voor Van der Poel in Luik?

"Mathieu heeft dit jaar nog niet veel gekoerst. En hij denkt dat hij in de allerbeste vorm van zijn leven zit. Bovendien zitten we in een uitzonderlijk jaar voor Mathieu. En veel tegenstanders zullen niet aanwezig zijn in Luik", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"De omstandigheden die nu voor zijn neus liggen, komen waarschijnlijk nooit meer terug. Als Mathieu ooit Luik zou moeten kunnen winnen, dan zal het nu moeten zijn", gaat Boonen nog verder.

Jan Bakelants beaamt dat. "Op papier wordt het inderdaad wel iets gemakkelijker voor Van der Poel om Luik te winnen. Van de grootste tegenstanders blijft enkel nog Pogacar over." Maar Pogacar is natuurlijk niet de minste.