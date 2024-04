Nieuw goudhaantje Alpecin-Deceuninck, eerder al in de bloemetjes gezet door Van der Poel, heeft uitdrukkelijke wens

Van der Poel laat Alpecin-Deceuninck vieren op de ene grote wielerafspraak na de andere. En het goede nieuws blijft daar niet toe beperkt: in zijn schaduw tillen ook zijn ploegmaats hun niveau omhoog. Axel Laurance is geen uitzondering.

Na een jaartje in het Development Team is de 22-jarige Fransman nu voor Alpecin-Deceuninck aan de slag bij de grote jongens. Dit jonge talent doet het daar prima. In zijn vooruitblik op de Ronde van Vlaanderen liet Mathieu van der Poel zich onder meer tegenover ons lovend uit over Laurance. Dat moet die laatste deugd doen.

"Dat ik deelnam aan de Ronde, was al best een verrassing", zegt diezelfde Laurance aan In De Leiderstrui. "Ik stond namelijk eigenlijk alleen bij de Volta NXT Classic op de rol. Er wijzigden echter wat dingen, waardoor ik toch meedeed. Het was een crazy experience. Er stonden veel fans langs de kant. Dat was mooi om te zien."

ROL ALS HELPER VAN VAN DER POEL

Het was dus wel speciaal voor hem om dit jaar al Vlaanderens Mooiste te kunnen rijden. "Ik reed er natuurlijk in dienst van Mathieu. Volgens mij ging dat me best goed af." En net zoals bij andere grote afspraken pakte het die dag ook weer goed uit voor de ploeg. "Mathieu en Jasper laten week na week zien erg sterk te zijn."

Van der Poel en Philipsen hebben in elk geval al gezorgd voor een voorjaar grand cru, wat er nu ook nog mag bijkomen. "Voor mij is het dan uiteraard ook erg fijn om bij zo'n goed presterend team te rijden. Het heeft invloed op iedereen binnen de formatie." En het is de bedoeling om dat inspirerende gevoel nog door te zettten.

AAN ZIJDE VAN DER POEL IN AMSTEL EN LUIK

Zo staan alle Ardennenklassiekers nog op het programma van Laurance. "In de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik hoop ik Mathieu naar een overwinning te kunnen helpen."