Van der Poel wil met tegenzet vermijden in de val te trappen en zegt dit over crash Van Aert: "Moeilijker om te winnen"

De crash van Van Aert enkele dagen geleden betekent dat Mathieu van der Poel en zijn ploeg de koers zullen moeten dragen in de Ronde van Vlaanderen 2024. Dat laat de tegenstand duidelijk verstaan. Wat is de tegenzet van de wereldkampioen?

Uiteraard werd hem bij de start naar Van Aert gevraagd. "Het ontbreken van Wout van Aert verandert wel wat. Normaal zijn er altijd wel renners die met mij meekoersen. Dat zal nu in bepaalde situaties misschien minder zijn. Ik vind zijn valpartij heel jammer. Vooral voor hem zelf, maar ook voor de wedstrijd."

Want die is toch wel enigszins onthoofd. Desondanks staat nog altijd een zege in een Monument op het spel. "Van Aert en Stuyven zijn renners die meerijden en negen op tien keer geloven in hun eigen kansen om te winnen. We moeten gewoon voorkomen dat we in bepaalde situaties geraken waar we moeilijk uit geraken."

EFFECT OP KANSEN VAN DER POEL

Wat is het effect op de kansen van VDP? "Het is moeilijker om hen te verslaan, maar het is makkelijker om met hen te koersen om zo mee het verschil te maken. Dat is nu eenmaal zo, maar dat wil niet zeggen dat er niemand anders aan de start staat die kan winnen. Het zal moeilijker zijn om de wedstrijd te winnen."

De focus zal niet mogen verslappen. "Het is moeilijk te zeggen waar het verschil gemaakt gaat worden in een Ronde van Vlaanderen. Er zijn voldoende passages en sleutelpunten waar je je dat kunt inbeelden, zeker gezien het parcours dat we voorgeschoteld krijgen. Ik denk dat we gewoon attent moeten zijn."

GEEN (TE) VROEGE REACTIE VAN DER POEL

"Ik kan zeker niet te vroeg op alles beginnen te reageren", stuurt Van der Poel het signaal naar de tegenstand dat hij zeker niet van plan is om zich te vergalopperen. "Dit is een hele zware koers, één van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Ik moet me zo lang mogelijk sparen."

Sowieso toont de kopman van Alpecin-Deceuninck wel veel vertrouwen in zijn teamgenoten. "We hebben een ploeg die sterk genoeg is om situaties recht te zetten. Een Axel Laurance bijvoorbeeld is in heel goede vorm."