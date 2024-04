Wout van Aert komt met emotionele boodschap na zware domper

Opnieuw slecht nieuws voor Wout van Aert. Hij moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. Dat nieuws lag misschien al een beetje in de pijplijn, maar is nu ook definitief geworden. Reden is zijn val in Dwars door Vlaanderen. De renner zelf heeft gereageerd op de zaak.

Twee weken geleden kwam Wout van Aert zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Met een gebroken sleutelbeen, 7 gebroken ribben en een barst in zijn borstbeen was toen al duidelijk dat de Giro te vroeg zou kunnen komen. Die race tegen de tijd is nu opgegeven. Wout van Aert heeft in een emotionele boodschap op X aangegeven dat hij de Giro d'Italia moet gaan opgeven. "Dit is een grote teleurstelling", klinkt het onder meer. "Maar mijn gezondheid is het belangrijkste". Wout van Aert geeft update over zijn blessures "Ik ben blij om jullie te vertellen dat het goed gaat met mij. Mijn blessures en de breuken helen goed. Mijn ribben beperken echter mijn bewegingsvrijheid. Momenteel kan ik nog niet voluit trainen", is hij zeer teleurgesteld. Message from @WoutvanAert ❤️ pic.twitter.com/XNJWqg6QoF — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 11, 2024 "Ik heb al voor het eerst weer op de fiets gezeten, maar dat is niet voldoende om van een serieuze training te kunnen spreken. Daarom hebben we beslist om niet aan de start te staan van de Giro", aldus nog Wout van Aert. De Tour de France en de Olympische Spelen zijn zo de nieuwe doelen voor Wout van Aert. Zijn gezondheid is tot dan het allerbelangrijkste. De Kempenaar wil er staan en sterker terugkeren dan hij ooit heeft gedaan. Mogelijk komt daar ook een Olympische medaille bij.