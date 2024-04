Jonas Vingegaard nog altijd in ziekenhuis in Spanje: dit houdt hem tegen om naar Denemarken te gaan

Bijna tien dagen na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland ligt Jonas Vingegaard nog altijd in het ziekenhuis in Spanje. Vooral de reis naar Denemarken is moeilijk.

Jonas Vingegaard was een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar bleef minutenlang liggen en werd uiteindelijk afgevoerd met een ziekenwagen. In het ziekenhuis werden bij de Deen een sleutelbeenbreuk, enkele gebroken ribben, een gekneusde long en een klaplong vastgesteld. Intussen is Vingegaard wel al onder het mes gegaan voor zijn sleutelbeenbreuk. Vingegaard kan niet vliegen met klaplong Door zijn klaplong zou Vingegaard wel nog altijd op intensieve zorgen liggen, om hem van dichtbij te kunnen opvolgen. Maar zijn klaplong houdt Vingegaard voorlopig ook nog altijd in Spanje. Door de cabinedruk in een vliegtuig zou namelijk voor complicaties kunnen zorgen. In de medische wereld wordt zelfs aangeraden om zes weken niet te vliegen na een klaplong. Volgens het Spaanse AS zouden Vingegaard en zijn entourage het aanbod gekregen hebben om met een speciaal medisch vliegtuig naar Denemarken te vliegen, maar daarover zou nog geen beslissing genomen zijn.