Thijs Zonneveld laakt onveilige werksituatie bij Soudal Quick-Step en herhaalt kritiek op Lefevere: "Hij is medeschuldig"

Patrick Lefevere moet het nog maar eens ontgelden bij zijn 'goede vriend' Thijs Zonneveld. Die legt een deel van de schuld bij de CEO van Soudal Quick-Step voor het feit dat Alaphilippe met een blessure is verder blijven koersen.

Alaphilippe had een breuk in zijn kuitbeen opgelopen, maar hield die informatie voor zich en bleef koersen. Bij het horen van dat verhaal viseerde Thijs Zonneveld Patrick Lefevere. De Nederlandse analist is nog niet van mening veranderd. Integendeel, hij herhaalt die kritiek nu in een gesprek over deze zaak met Sporza.

"Toen ik het las, dacht ik meteen aan Patrick Lefevere. Hij is medeschuldig voor deze situatie door druk te leggen bij renners als Alaphilippe." Het is geen geheim dat Zonneveld geen fan is van de stijl van Lefevere, die hij eerder linkt aan het 'oude wielrennen' dan aan het moderne wielrennen in het jaar 2024.

© photonews

"Het is een oude manier van managen: renners steeds op scherp stellen in de hoop om extra te presteren. Ik weet niet of het werkt, want renners leggen al genoeg druk bij zichzelf." En hoe gaat Alaphilippe dan met deze situatie om? "Het vreet aan hem dat hij niet levert waarvoor hij betaald wordt", weet Zonneveld.

"Wat ik hoor, is dat hij er alles aan probeert te doen om dat oude niveau terug te vinden." Als dat waar is, heeft Alaphilippe zijn zaak uiteraard niet geholpen door informatie achter te houden en te doen alsof er niets aan de hand was. "Wat hij nu heeft gedaan, heeft ervoor gezorgd dat het een groter probleem is geworden."

© photonews

Zonneveld erkent dus dat het niet bijster slim was van de voormalige wereldkampioen. "Het is een domme keuze, maar eentje die wordt afgedwongen door een onveilige werksituatie."