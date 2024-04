Bekende voetbaltrainer twijfelde geen moment aan Wout van Aert: "Velen blijkbaar verrast, dat is eigen aan topsporter"

Ook nu hij in de lappenmand ligt maakt Wout van Aert indruk. Zelfs in de voetbalwereld gaat het over de snelle switch die Van Aert kon maken na zijn val in Dwars door Vlaanderen.

Het kwam ter sprake op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck, trainer van voetbalclub KAA Gent. Die heeft recent in een vriendschappelijke wedstrijd Paul Nardi zijn comeback zien maken, nadat de onfortuinlijke doelman in december van 2023 nog een verschrikkelijke beenbreuk had opgelopen. Nardi is sneller terug dan verwacht.

En dat doet Hein Vanhaezebrouck dan weer denken aan Wout van Aert. "Na de val van Van Aert was iedereen blijkbaar verrast dat hij de dag nadien al bezig was met wanneer en hoe terug te keren", haalde de voetbaltrainer aan. "Iets wat voor mij niet verrassend was, maar voor vele mensen wel."

© photonews

Het pleit toch voor Van Aert dat hij zo snel die klik in zijn hoofd kan maken. "Terwijl anderen nog een maand gaan liggen klagen aan hoeveel tegenslag ze kennen. Dat is eigen aan een absolute topsporter die zo snel mogelijk die records wil breken in de revalidatie." Die enorme drive uit de sportwereld resulteert dan in zo'n zaken.

"Ik weet waar ik over spreek, ik heb zelf ook een paar records op mijn naam staan qua revalidatie. Dat is eigen aan een topsporter, die denkt meteen vooruit. Die denkt meteen aan terugkeren." Dat is zeker ook het geval bij Wout van Aert. De Giro zal zoals bekend evenwel niet haalbaar zijn. Op naar de Olympische Spelen dan maar.