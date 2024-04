Pijnlijk: Nederlandse topsprintster juicht te vroeg, Marianne Vos wint met ultieme jump Amstel Gold Race

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen stond op zondag opnieuw topkoers op het programma. Bij de Amstel Gold Race trekken we een ander blik renners open, al valt dat bij de vrouwen qua deelnemersveld nog mee. Spannend werd het wel.

De Amstel Gold Race was dit jaar een beetje minder lang bij de vrouwen. De race moest een uur geneutraliseerd worden, daarna werd ook een van de vier lokale ronden geschrapt en dus bleven er nog drie over.

Neutralisatie en vroege vlucht

Yara Kastelijn, Ricarda Bauernfeind en Eva van Agt ontsnapten en pakten meer dan een minuut voorsprong. Even leek het er naar uit te zien dat het goed kon komen voor de vlucht, maar op de laatste keer Cauberg kwam het peloton hen toch nog voorbijgeraasd.

In de eerste rondes zagen we een zeer gretige Longo-Borghini, terwijl ook Spratt en Chabbey vaak mee waren. Marianne Vos van haar kant hield haar heel erg rustig tot in de allerlaatste ronde, toen ze zich wél opnieuw roerde.

Wiebes steekt handen te vroeg in de lucht

Lotte Kopecky deed kopwerk voor Wiebes en Vollering, op de laatste Cauberg raakte uiteindelijk ook niemand weg. En dus gingen we naar een sprint met een naar Gold Race-normen toch wel omvangrijke groep.

Lorena Wiebes was in de sprint veruit de sterkste, maar gooide haar handen veel te vroeg in de lucht. Daardoor kwam Marianne Vos er toch nog over. Een beginnersfout van Wiebes, de fotofinish was meteen duidelijk.