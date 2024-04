📷 En dan totaal onverwacht toch goed nieuws voor Jonas Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vanmiddag nog was te horen dat Jonas Vingegaard nog in het Spaanse ziekenhuis moest blijven. Maar ondertussen is er al een nieuwe update.

Vingegaard liep bijzonder zware verwondingen op aan een massale valpartij in de Ronde van het Baskenland. In de vierde etappe gingen heel wat renners tegen de vlakte, waaronder ook onze landgenoot Remco Evenepoel. De lichamelijke schade was groot, niet in het minst bij de Deense Tourwinnaar. Omdat een repatriëring mogelijk complicaties zou inhouden werd er lange tijd beslist om Vingegaard in het ziekenhuis van Vitoria te houden. Visma Lease a Bike bleef echter aandringen op een vertrek van de Deen en kreeg nu ook de toestemming van de artsen. Na twaalf dagen in het ziekenhuis is Vingegaard nu op weg naar huis om verder te revalideren. “Een berichtje van Jonas”, schrijft Visma Lease a Bike op X, het vroegere Twitter. “Hallo iedereen! Het is tijd om het ziekenhuis te verlaten. Ik zou graag de medische staf willen bedanken voor de geweldige hulp.” “Ook wil ik alle mensen die mij moreel gesteund hebben onwijs bedanken. Ik heb enorm veel berichten ontvangen, evenals cadeautjes en tekeningen. Dat was voor mij echt hartverwarmend! Het is nu tijd om volledig te herstellen. Duimpje omhoog!” Good news! A message from Jonas 🍀❤️



𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘵’𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭. 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘦. 𝘈𝘯𝘥 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵… pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 16, 2024





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur