Mauri Vansevenant kan niet anders dan het toegeven: "Krijg daar nog altijd veel opmerkingen over"

Mauri Vansevenant was in de Amstel Gold Race het lichtpuntje waar Soudal-QuickStep al het hele voorjaar op wachtte. Hij greep net naast een podiumplek.

Soudal-QuickStep kende een bijzonder moeilijk klassiek voorjaar. De vierde plek van Mauri Vansevenant in de Amstel Gold Race bracht daar afgelopen weekend echter enigszins verandering in.

Al betekent dat ook dat andere ploegen onze landgenoot deze week in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik niet zomaar zullen laten wegrijden, want uiteindelijk zijn dat wel wedstrijden die hij kan winnen.

“Luik-Bastenaken-Luik heb ik al drie keer gereden en dan voelde ik dat ik op de Roche aux Faucons net tekortkwam. Het plan is nu om tot dieper in de finale te overleven”, zegt Vansevenant in een interview met Het Nieuwsblad.

Valpartij in de gracht

Wat de Waalse Pijl betreft, ligt de ontknoping op de Muur van Hoei hem niet echt. “Mijn beste kans om die wedstrijd te winnen had ik vier jaar geleden, toen ik vanuit de vlucht met voorsprong aan de Muur van Hoei kon beginnen. Dat was de corona-editie zonder uitgesproken favorieten.”

Toen ging hij in de laatste kilometers nog in de gracht, om er zelf weer uit te kruipen. “Vandaag krijg ik daar nog altijd veel opmerkingen over. Dat is duidelijk blijven hangen bij de mensen. Bij het peloton ook, vrees ik. Zo veel voorgift zal ik nu nooit meer krijgen”, besluit Vansevenant.