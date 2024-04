Pidcock-trainer Kurt Bogaerts krijgt veeg uit de pan, maar Vanmarcke wil zo ver toch niet gaan: "Dat is het probleem"

Misschien zullen Pidcock en vooral Kurt Bogaerts wel opkijken van enkele uitspraken. Sep Vanmarcke vindt dat het terrein dat hij zo goed kent, de klassiekers, ook dé doelstelling moet worden in de carrière van Tom Pidcock.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck had Michel Wuyts zich druk gemaakt in het feit dat het nog steeds niet duidelijk is welk soort renner Pidcock is. De analist vroeg zich hierbij ook af of Kurt Bogaerts wel een echte trainer is of meer een man die Pidcock het leven makkelijk maakt. Vooral kritiek aan het adres van Bogaerts eigenlijk.

De vraag of Bogaerts een echte trainer is werd doorgespeeld aan Sep Vanmarcke. "Dat veronder stel ik van wel. Een trainer is ook een begeleider. Hij is een perfecte begeleider. Een trainer is ook iemand die de geest en het lichaam van een renner snapt; En weet wat hij moet doen op de juiste momenten."

BOGAERTS TRAINER OF BEGELEIDER

Vanmarcke ziet Bogaerts dus toch wel zijn rol spelen. "Op dat vlak is hij een belangrijk persoon voor Pidcock en zit hij daar goed op zijn plek. Ik ga akkoord dat Pidcock niet kan kiezen, dat is een beetje het probleem. Het ene jaar gaat hij voor Vlaamse klassiekers, het andere voor Ardennenklassiekers." En dan is er ook nog de Tour.

"Het is een beetje een mix van van alles. Er zijn er veel die dat kunnen, maar uiteindelijk zal Pidcock toch moeten kiezen wat hij gaat doen." En wat zou in zijn gevaal de beste keuze zijn? "Iedereen richt zich op de Ronde van Frankrijk om een klassementsman te worden. Je hebt maar tien topjaren als renner", waarschuwt Vanmarcke.

VANMARCKE WIL PIDCOCK VOOR KLASSIEKERS ZIEN GAAN

"Als je er vijf verliest door te kiezen wat je wil gaan doen, is dat een groot verlies", weet de Belgische ex-renner. "Hij gaat goed over technische parcoursen en is snel aan de meet: ik zou gaan voor de klassiekers."