Michel Wuyts weet niet wat hij moet denken van Tom Pidcock: "Dat is zijn grote probleem"

Met de Amstel Gold Race won Tom Pidcock nog maar voor de vijfde keer in zijn profcarrière. Maar de Brit blijft wel een enigma.

De Brabantse Pijl in 2021, de twaalfde rit in de Tour van 2022 op Alpe d'Huez, de vierde rit in de Ronde van de Algarve in 2023, de Strade Bianche in 2023 en zondag dus de Amstel Gold Race. Dat is het palmares van Tom Pidcock op de weg.

Het Britse multitalent werd ook al wereldkampioen veldrijden en in het mountainbiken olympisch kampioen en wereldkampioen. Maar waarin is Tom Pidcock nu het best? Michel Wuyts probeert er een antwoord op te vinden.

"Pidcock weet zelf niet wat hij het beste kan. Dat is zijn grote probleem, dat hij niet coachbaar is. Of toch niet zoals ik dat verwacht. Ik denk niet dat hij nu een trainer heeft die hem in de juiste baan kan leiden", zegt Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck.

Volgt Pidcock zelfde pad als Van der Poel?

"Plots beslist hij dan nog om Parijs-Roubaix te rijden, terwijl hij focust op de Ardennen. Waarom doe je dat dan in godsnaam? Ik pin me nu niet vast op Parijs-Roubaix, maar dat is al jaren aan een stuk."Je denkt aan Pidcock en je weet dat hij er af en toe zal staan.

"Maar even vaak dat hij er staat zal hij ook niet thuisgeven. Misschien gaat hij er allemaal wel achter komen als hij 27 jaar is, zoals dat bij Van der Poel eigenlijk ook gebeurd is. Al is Van der Poel van een ander en hoger gehalte."