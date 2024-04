Van Hooydonck ziet duidelijke reden waarom Van der Poel top zal zijn in Luik-Bastenaken-Luik

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel wil dit voorjaar nog één keer schitteren in Luik-Bastenaken-Luik. En dat doet hij nog een keer in Spanje.

Na zijn dominantie in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kon Mathieu van der Poel zijn wil niet opleggen in de Amstel Gold Race. De wereldkampioen werd 'pas' 22ste.

"Hij heeft kunnen voelen dat nog anderen hard met een fiets kunnen rijden en hij is misschien een beetje van zijn roze wolk afgekomen", stelt Nathan Van Hooydonck in Café Koers.

Volgens Van Hooydonck heeft de passieve koershouding van Mathieu van der Poel ook te maken met het feit dat hij de Amstel Gold Race al op zijn palmares heeft staan. In 2019 won Van der Poel na een fenomenale inhaalrace.

Luik-Bastenaken-Luik in hoofd Van der Poel?

Het moest dus niet voor Van der Poel in de Amstel. Van der Poel zat misschien al met komende zondag in zijn hoofd. "Hij wil Luik winnen", stelt Van Hooydonck. En zijn voorbereiding doet Van der Poel in Spanje.

"Dat wil toch zeggen dat hij nog gemotiveerd is. Anders zeg je: ik blijf thuis en dan zien we het wel. Ik denk dat hij terug goed gaat zijn in Luik", stelt Van Hooydonck. Voor Van der Poel zou het bij winst zijn vierde verschillende monument zijn.