Zijn beste maatje laat de grapjas in zich opnieuw los: nieuw beeld van Van der Poel in Spanje spreekt boekdelen

Terug maar datgene bovenhalen waar je van weet dat het werkt. Van der Poel in Spanje, dat verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk.

De Amstel Gold Race heeft hij inmiddels alweer achter zich gelaten. Mathieu van der Poel had na de Nederlandse wielerklassieker aangegeven dat hij opnieuw naar Spanje zou trekken om daar Luik-Bastenaken-Luik voor te bereiden. In het recente verleden heeft zulke aanpak Van der Poel zeker geen windeieren opgeleverd.

Op zijn eigen Instagram Stories heeft Van der Poel een nieuwe foto gedeeld die eerst door Freddy Ovett op zijn pagina had geplaatst op dit sociale mediakanaal. Van der Poel zoekt in Spanje dus ook opnieuw het gezelschap op van de Australische offroad-renner, samen zullen ze weer heel wat trainingsritten afwerken.

FIJNE WEERSOMSTANDIGHEDEN VOOR VAN DER POEL

Op dit nieuwe beeld van Van der Poel in Spanje zijn wel wat wolken te zien, maar het zijn duidelijke fijne weersomstandigheden om in te fietsen. Geen onzekere toestanden zoals in de Lage Landen dus, waar het ene moment de zon schijnt en het andere moment een fel onweer kan losbreken. Daar heeft VDP geen last van.

Overigens kan Freddy Ovett het niet laten om nog eens de grapjas uit te hangen. De Australiër heeft bij de foto het Schelde-Rijnkanaal vermeld als locatie. Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerak, een meer in Nederland. We zijn vrij zeker dat dat niet de echte locatie is waar Van der Poel fietste.

OVETT DOET HET OPNIEUW

Dat Ovett wel houdt van een grapje, is wel duidelijk. Onlangs schreef hij op Strava op 1 april "Repuceratiedag met Matje" bij de gegevens van een looptocht, om de indruk te wekken dat Van der Poel hem hierbij vergezeld had.