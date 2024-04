🎥 Komt dat nog goed voor Luik-Bastenaken-Luik? Waanzinnige beelden van topfavoriet in Waalse Pijl

De renners kregen regen, hagel en zelfs even sneeuw over zich heen tijdens de Waalse Pijl. De meeste renners waren daar niet op voorbereid, waardoor ze tijdens de wedstrijd nog extra kledij moesten aantrekken.

De Deense topfavoriet Mattias Skjelmose had zijn regenkledij iets te laat aan gedaan. Hij moest stoppen langs de kant van de weg en schudde hevig van de kou. Skjelmose moest uiteindelijk worden weggedragen.

Op sociale media bevestigt Lidl-Trek dat het opnieuw beter gaat met de Deen. "We kunnen bevestigen dat Skjelmose, die last had van onderkoelingsverschijnselen, zich beter voelt dankzij een warme douche, warme drank en warme lucht in de ploegbus."

Van de 178 renners die aan de start kwamen, reden er amper 44 de Waalse Pijl uit. Bij INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty en UAE Team Emirates haalde geen enkele van hun zeven renners de finish.

Het contrast met de sterke Noren van Uno-X Mobility was groot. Zij waren voor de koers wel voorbereid op het helse weer en reden met hun zeven renners de wedstrijd uit.

