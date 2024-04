Maxim Van Gils (3e) onthult hoe verschrikkelijk helse omstandigheden in Waalse Pijl waren

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In een helse Waalse Pijl heeft Maxim Van Gils stand gehouden. In de eindsprint op de Muur van Hoei werd Van Gils knap derde.

De editie van de Waalse Pijl van 2024 zal wellicht niet snel vergeten worden door heel wat renners. De aprilse grillen boven Hoei zorgden ervoor dat heel wat favorieten moesten opgeven door onderkoeling.

Maxim Van Gils leek weinig last te hebben van de kou en de regen, maar de jonge Belg moest achteraf toch toegeven dat het bijzonder zwaar was. "Dat was echt verschrikkelijk", zei hij bij Sporza.

"Op een gegeven moment had ik ijsballen in mijn mond. Vanaf dan deden mijn benen wel wat pijn", zei Van Gils. Ondanks die pijnlijke benen reed Van Gils in de laatste ronde wel weg met vier anderen.

Derde plek hoogst haalbare voor Van Gils

Ze werden opnieuw bijgehaald op zo'n 10 kilometer van de streep en het werd opnieuw een sprint op de Muur van Hoei. Van Gils sprintte naar de derde plek en doet daarmee beter dan zijn achtste plaats van vorig jaar.

"Het was echt lastig om je op gang te trekken met koude benen." Toch zat er volgens Van Gils ook niet meer dan de derde plaats. 'Stephen (Williams, nvdr.) was vandaag wel beter, ook in de voorlaatste ronde al."