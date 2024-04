Philipsen naar UAE Team Emirates is goede zet, op één voorwaarde met Pogacar

Jasper Philipsen overweegt om de stap naar UAE Team Emirates te zetten. Het is één van de overgebleven ploegen die in de running is om hem binnen te halen.

Jasper Philipsen zit met een luxeprobleem. Hij kan kiezen welke ploeg hij het liefst van al wil. Met Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates zijn er nog drie over waaruit hij zal kiezen.

Maar naast de financiële eisen is ook het sportieve van groot belang. Want Philipsen wil scoren in de Tour de France. Dat is niet altijd simpel als de ploeg waarvoor je rijdt inzet op het eindklassement.

Vandaar dat een overgang naar UAE Team Emirates wel moeilijk ligt, want dan moet dat team inzetten op Pogacar en Philipsen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

“Als dat niet zo is, dan stopt het natuurlijk onmiddellijk. Ik kan me echter niet voorstellen dat dit onderwerp nog niet besproken is”, zegt Johan Vansummeren in zijn analyse bij Het Belang van Limburg.

“Trouwens, als je een renner ettelijke miljoenen betaalt, dan wil je die ook op het allerhoogste toneel zien acteren. Bovendien zie ik Pogacar de sprint wel eens aantrekken voor Philipsen, als de gelegenheid zich voordoet. Volgens mij kan de Sloveen ervan genieten als hij een perfecte lead-out uitvoert voor een ander.”